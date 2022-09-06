Kanser değil evlat öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Aykut Vurgun (26), kanser hastası babası Kazım Vurgun'u (68) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından suç aleti bıçakla birlikte polis merkezine giden Vurgun 'Babamı öldürdüm' dedi. Korkunç cinayet dün sabaha karşı saat 04.15 sıralarında Buca Adatepe Mahallesi 24 Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi.

Buca Şirinyer'de söğüş dükkanı bulunan Kazım Vurgun, 10 yıldır görüşmediği ancak 2 ay önce barıştığı oğlu Aykut Vurgun ile evde oldukları sırada tartışmaya başladı. Babasıyla yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından çılgına dönen Aykut Vurgun, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla geri döndü. Bıçağı acımadan 21 kez sapladığı babasının kanlar içinde yere yığıldığını gören Aykut Vurgun, öldüğünden emin olduktan sonra elinde suç aletiyle birlikte polis merkezine gitti.

Polis ekipleri, 'Babamı öldürdüm' demesi üzerine Vurgun'un evine gitti. Evde korkunç manzara ile karşılaşan ekipler Kazım Vurgun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

'ESKİ KONULARI AÇTI'

Gözaltına alınan Aykut Vurgun, polisteki ifadesinde babasıyla 10 yıldır küs olduklarını ancak iki ay önce barıştıklarını söyledi. Sabaha karşı tartışma yaşadıkları babasının eski konuları açarak annesi ve ablası hakkında konuştuğunu söyleyen Vurgun, o an kendisini kaybederek babasını öldürdüğünü açıkladı. Oğlu tarafından vahşice öldürülen Kazım Vurgun'un bir süre önce kansere yakalandığı ve kemoterapi tedavisi görmek için hastaneye yakın bir eve taşındığı öğrenildi. Talihsiz adamın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

FATİH ŞENDİL