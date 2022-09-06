Seferihisar’dan Soyer’e 40 milyon liralık şok

İÇİŞLERİ Bakanlığı Mahalli İdareler Koordinatörlüğü'nce Seferihisar Belediyesi için hazırlanan denetim raporunda, dönemin Seferihisar Belediye Başkanı olan Tunç Soyer ve belediyenin şimdiki Başkanı İsmail Yetişkin'in 2018-2022 arasında yasal personel limitini aştıkları ve hizmet alımı ihalelerindeki sınır değeri de geçtikleri için 40 milyon lira civarında kamu zararına neden oldukları belirtildi. Raporda, bu paranın Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında yönetmelik hükümlerine göre Soyer ve Yetişkin ile ihalelerde imzaları bulunanlardan yasal faizi ile birlikte tahsil edilmesi gerektiği vurgulandı.

FAZLA PERSONELE MİLYONLAR

DENETİM raporuna Yeni Asır ulaştı. Müfettişler raporda belediyelerin yıllık personel giderlerinin ilgili mevzuat gereğince belediye bütçe gelirleri ve yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu oluşacak rakamın yüzde 30'unu aşamayacağına dikkat çekildi. Ancak Seferihisar Belediyesi'nin 2018 yılındaki personel giderlerinin yüzde 36.46, 2019'da yüzde 49.63, 2020'de yüzde 45.30 ve 2021'de yüzde 60.22 oranına ulaştığı vurgulandı ve belirlenen personel giderleri oranı aşılmasına rağmen Seferihisar Belediyesi Jeotermal (Personel) A.Ş'ye işçi alımı yapıldığına işaret edildi.

Bu işçiler için Seferihisar Belediyesi Jeotermal (Personel) A.Ş'ye 2019'da 7 milyon 241 bin lira, 2020'de 5 milyon 760 bin lira ve 2021 yılında 1 milyon 477 bin lira olmak üzere toplam 14 milyon 479 bin lira ödendiğinin tespit edildiği kaydedilen raporda, "ödenen bu paranın dönemlerine göre Belediye Başkanları Mustafa Tunç Soyer ve İsmail Yetişkin adına kamu zararı olarak kaydedilerek kanuni faizi ile birlikte tahsili gerçekleştirilmesi" gerektiği vurgulandı.

İHALELERDE LİMİT AŞILDI

BELEDİYENİN personel limitlerini aşmalarının yanı sıra, hizmet alım ihalelerinde mevzuata aykırılık olduğuna ve yasalarda belirtilen limitin aşıldığına dikkat çekildi. Bunun Kamu İhale Kanunu'na aykırı olarak 2018-2022 gerçekleştirilen hizmet alım ihalelerinde firmalara 25 milyon 325 bin lira ödendiğine vurgu yapıldı. Raporda bu tutarın söz konusu ihalelerde her biri için ayrı ayrı olarak eski Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer ve mevcut Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve harcama yetkilisi ile ihale yetkilisinden sorumlu oldukları ihale tutarı oranında kamu zararı hesabına kaydedilmesi ve bu paranın kanuni faizi ile birlikte tahsili gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

■ ERHAN GÜLENÇ