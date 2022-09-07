Büyükşehir’de Akyarlı’nın vefatı sonrası 2 kritik atama

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde Kent Konseyi Başkanı ve İZELMAN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı'nın kenti sarsan vefatının ardından beklenen atamalar gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Prof. Dr. Akyarlı'nın İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi için ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey'de karar kıldı.

Edinilen bilgiye göre ESHOT Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra aynı zamanda İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Erhan Bey İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilirken, bir atama kararı daha alındı. Erhan Bey'den boşalan İZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özer getirildi.