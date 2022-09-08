350 milyon lira harcandı beton yığını olarak kaldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem prestij projeleri arasına alarak 2017 yılında ihalesini yaptığı Karşıyaka Mavişehir'deki opera binası inşaatındaki çalışmalar durdu. Yapımı yılan hikayesine dönen opera binasının yaşlı bakım merkezine dönüştürüleceği iddiasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer reddederken, binanın akıbetinin ne olacağı hala bilinmiyor.

2010'DA YARIŞMA YAPILDI

Opera binası, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde vizyon proje olarak açıklandı ve 2010 yılında kente uluslararası niteliklerde bir opera binası kazandırmak için "Ulusal Mimari Proje Yarışması" düzenlendi. Yarışmanın ardından bir türlü ihalesi yapılmayan bina için 2016 yılında ilk ihale yapıldı.

İHALE SÜRECİ UZADI

İhale süreci uzayan binanın ihalesini Çağdan Mühendislik ve Waagner-Biro Austria Stage Systems AG konsorsiyumu 429 milyon TL'lik teklifiyle aldı. 25 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen törenle temeli atılan binanın yapımı adeta yılan hikayesine döndü. 2021 yılında tamamlanması gereken inşaatın yüzde 45'i tamamlanabilirken, proje için 1,5 milyar TL'lik bir rakamın daha ödenmesi gerektiği anlaşıldı ve inşaat durdu. Opera binasının inşaatı için bugüne kadar toplamda 350 milyon liraya yakın bir para harcandı. Harcanan yüzlerce milyon lira heba olma noktasına geldi. En son opera binası projesinin iptal edilip buranın yaşlı bakım merkezine dönüştürülmesi düşünüldü. Bunu Yeni Asır da gündeme getirdi. Ancak bu haberlerin ardından gelen tepkiler nedeniyle Başkan Tunç Soyer bir açıklama yaparak projeden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

UZMAN FİRMA İŞİ BIRAKTI

Şu anda ihalenin iptal edilip yeni bir ihaleye mi çıkılacağı yoksa mevcut firma ile mi devam edileceği hala netleşmedi. İhaledeki uzman firma şartını getiren tek firma olan Avusturyalı firma ve Çağdan Mühendislik ihaleyi 102 milyon liralık fazla teklifine rağmen kazanmıştı. Ancak Avusturyalı uzman firma ihalenin ardından çekip gitti. İş, 102 milyon lira fazla teklif veren konsorsiyumda 'uzman firma' şartını taşımayan Çağdan Mühendislik'e aynı koşullarda tekrar verilmişti.

'İZMİRLİLERİN İÇİNİ ACITAN BİR GÖRÜNTÜ'

KARŞIYAKA'NIN göbeğinde yapımı duran opera binası hakkında Yeni Asır'a konuşan Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "Bugüne kadar yüz milyonlarca lira harcadıkları inşaatı durdurmuş durumdalar. Kaldı ki binanın ihale aşamasında ve ihale sonrasında konsorsiyum ortaklarından birinin ayrılıp, diğer ortağın bu işe devam ediyor oluşu da bir kamu zararına sebebiyet vermişti. Mavişehir'in göbeğinde yüz milyonlarca lira harcanan opera binası sadece bir beton yığını olarak kaldı. Bu İzmirlilerin içini acıtan bir görüntü veriyor. Maalesef CHP'li belediyelerin, hem geçmişte hem de bugünkü performansı ile kamu kaynaklarını nasıl israf ettiklerini en net şekilde görebiliyoruz" dedi.

MERT ALPDÜNDAR