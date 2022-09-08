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Haberler İzmir Kurtuluşun 100. yılında gökyüzünde de şenlik var

Kurtuluşun 100. yılında gökyüzünde de şenlik var

8.9.2022

Kurtuluşun 100. yılında gökyüzünde de şenlik var
İZMİR'İN düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. İzmir Valiliği'nin hava gösterilerini koordine ettiği ve Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlığında düzenlenen "İzmir Airshow" 9-10 Eylül'de Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek. İzmir Airshow, 18 farklı hava gösteri ekibi, 100'ün üzerinde hava aracı ve pilotların katılımıyla kurtuluşun 100. Yılına damgasını vuracak. İzmir semalarında yapılacak sürpriz gösterilerin yanı sıra hepsi birbirinden güzel hava etkinlikleri sayesinde gözler gökyüzünde olacak. Airshow sadece havada değil kara, deniz ve sahne etkinlikleri ile de dikkat çekecek.
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