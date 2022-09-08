Ozan Can durmadı!

İZMİR'DE Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği heykel sayma ihalesini 171 bin liralık teklifiyle kazanarak dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye gündemine gelen genç girişimci Ozan Can Durdu, durmuyor. Üniversite eğitiminden sonra evlenip İzmir'e yerleşen Ozan Can Durdu, şimdi de belediyenin "Dijital Platformlar ve Yazılı Kaynaklar için tanıtım ve fikri eserler telif hakkı hizmeti" ihalesini 348 bin liralık teklifiyle kazandı.

Durdu, işi bitirdiğinde belediyeden KDV dahil 411 bin lira alacak. Durdu, daha önce de belediyeden "Pandemide Dijital Dayanışma Müzikleri Hizmeti" ihalesini 19 bin 980 liralık teklifiyle kazanmıştı. Durdu, bunun yanında İzmir'de geçen ve İzmir'deki görüntülerin birebir kullanılacağı dijital bir oyun yapmak için de hazırlık yapıyor. Oyundaki bütün mekanlar ve sahneler gerçek yerler olacak.

■ ERHAN GÜLENÇ