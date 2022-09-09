Çok çalışmalı ve tarihten gereken dersleri almalıyız

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılına dair önemli açıklamalarda bulundu: Eskinazi şöyle konuştu: İzmir, 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca ihracat, sanayi, tarım, turizm ve fuarcılık alanlarında her zaman öne çıkan liman kentlerinden biriydi. Hepimizin bildiği gibi kuru incir, zeytin, zeytinyağı, tütün, pamuk ve fındık Türkiye'nin ilk ihraç ürünleri arasında yer alıyor.

ÇOK SEKTÖRLÜ EKONOMİ

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği; ülkemizde kurulan ilk İhracatçı Birlik'tir. Ege Bölgesi'nde bugün 8 binin üzerinde faaliyet gösteren ihracatçı firmanın 5 bine yakını İzmir'de bulunuyor. İzmir 2021 yılında ihracatını yüzde 27 artışla 14 milyar 815 milyon dolara çıkararak Ege Bölgesi ihracatının yüzde 53'ünü tek başına gerçekleştirdi. Türkiye'de ihracatın başladığı yer konumunda olan İzmir, hala ülkemizin en fazla ihracat yapan ikinci ili konumunda. İzmir, ekonomisinin çok sektörlü yapısına paralel olarak hemen hemen her alanda yatırım aldığını söyleyebiliriz.

BÜYÜK AVANTAJLARA SAHİP

İzmir'de 2021 yılı itibariyle 2 bin 865 yabancı sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Üreticilerimiz güçlü tasarım ekipleri, esnek üretim becerileri, hızlı teslimat, müşterilerin talep ettiği sosyal uygunluk sertifikalarına sahip olma gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Greentech yani yeşil teknoloji endüstrisi büyüyor. Küresel çevre teknolojileri pazar hacminin 2030'da 9,4 trilyon euroya yükselmesi öngörülüyor. Geçmişimizde; bir milleti bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırıp, Mîsâk-ı Millî ile Türkiye'nin, Mîsâk-ı İktisadî ile de ekonominin sınırlarını çizen, her anlamda tam bağımsızlık sağlamış bir mücadele, bir emek, bir akıl ve bir strateji var.

REKORLARA DEVAM EDECEĞİZ

Bu bağımsızlık mücadelesine yakışır bir millet olmak ve demokratik, laik hukuk devleti olarak muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için çok çalışmalı ve tarihimizden gereken dersleri almalıyız. Biz ihracatçılar, bu hedefe ulaşmak için 7 gün 24 saat üretmeye ve ihracat rekorları kırmaya devam edeceğiz. İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıldönümünde bize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm askerlerimizi saygı ve şükranla anıyorum.