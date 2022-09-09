Duymer ile kulak çınlamasına son

Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, 24 yıldır Türkiye'nin tüm illerinde faaliyet gösterdiklerini ve şu anda Türkiye genelinde 100 şubeleri bulunduğunu belirtti. Av. Salih Baz, "Kulak çınlaması işitme kayıplı bireylerin yaşadığı sorunlardan biri. Bu alanda uzman odyologlarımızın titiz çalışmaları sonucu hastalarımıza önerilen doğru işitme cihazları sayesinde çınlama sorununun sona erdiğini gözlemliyor ve harika sonuçlar elde edebiliyoruz.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ

Kulak çınlaması hastalarda psikolojik sorunları olmamasına rağmen dışarıda olmayan sesleri duyma algısı yaratır. Hastaların kulaklarındaki çınlamalar hafif ve yüksek şiddetle olabilir. Geceleri ve sessiz ortamlarda hafif şiddette çınlamalar duyabilir" dedi.

Kulak çınlamasının kişinin sadece kendisinin duyduğu tıslama, vızıltı, ıslık, uğultu veya çınlama sesi olduğunu belirten Av. Salih Baz, "Çoğu kişide kulak çınlaması endişeyi beraberinde getirir. Çınlamalar uyku düzenini de bozar ve günlük yaşamı olumsuz etkiler. Unutulmamalıdır ki kulak çınlaması işitme kaybı değildir. Ancak işitme kaybına dikkat çekilmesi gerektiğini gösteren bir semptomdur. Kulak çınlamasında oluşan belirtiler kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle iyi sonuçlar kişiye özel oluşturulan tedaviyle mümkündür. Duymer İşitme Cihazları Merkezi'nde uzman odyologlarımız sizlere uygun tedaviyi hazırlar ve size en uygun işitme cihazını önerirler" dedi.

PATENTLİ TEKNOLOJİ

DÜNYA markası işitme cihazlarının hastaya rahatlama sağladığı klinik olarak kanıtlanmış patentli teknolojisi olan Multiflex Tinnitus teknolojisinin, markaya ait tüm işitme cihazlarına entegre edilmiş bir ses terapisi olduğunu söyleyen Av. Salih Baz, "Diğer tüm tinnitus (kulak çınlaması) baskılayan işitme cihazlarından farklı olarak, hastaya kendi tinnitusunu en doğru ve en özel şekilde tarifleme olanağı sağlayıp baskılayıcı frekansı kendi belirleme olanağı sağlar. En rahatsız edici tonlardaki Tinnitusa bile müdahale etme gücü kanıtlanmış Multiflex Tinnitus Teknolojisi, hastaya özel bir uyum sağlayıp hastanın odağını tinnitustan tamamen uzaklaştırır" diye konuştu.

DOĞRU İŞİTME CİHAZI

DUYMER İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, "İşitme cihazlarının lider firmalarından biri olarak amacımız kulak çınlaması da dahil olmak üzere işitme zorluğu çeken kişilere doğru işitme cihazını önerip yaşam kalitesini yükseltmektir. Doğru işitme cihazı modelinin kullanılması kulak çınlamasının etkilerini azaltarak, tamamen kaybolmasına neden olabilmektedir" dedi.