Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Saygılı açıklamasında şunları kaydetti: "26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül 1922'de İzmir'in işgalden kurtarılmasıyla sona eren 9 Eylül tarihi; sadece güzel İzmir'in kurtuluşa erdiği bir gün değil, aynı zamanda tüm vatanın esenliğe kavuştuğu son derece önemli ve anlamlı bir gündür.

CANLARI PAHASINA

İzmir'in kurtuluşu, aziz milletimizin bütün dünyaya ebediyen var olacağı mesajını verdiği gibi, bağımsız Türkiye Cumhuriyet'inin kuruluşuna giden yolun da habercisi olmuştur. Bu zaferin kazanılması kadar, anlamının anlaşılması da çok önemlidir. Çünkü bağımsız yaşamak için, en aziz varlığı olan canını feda eden kahramanlarımız, bu zaferi bizlere miras bırakmışlardır. Bu büyük zaferi kazanan ruh, 'Müstakil' yani bağımsız olma fikrini de bizlere aşılamıştır.

VATANSEVERLİK AŞKI

Bugün de vatanseverlik aşkıyla, inancımızla, kültür ve geleneklerimizle el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içinde devraldığımız bu değerli mirası aynı yüksek ruh ve şuurla korumaya devam edeceğimize inancım tamdır. Bu düşüncelerle, güzel İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, aynı zamanda tüm vatanın esenliğe kavuştuğu son derece anlamlı ve önemli bir günde, istiklal mücadelemiz için yüreğini, canını, kanını ortaya koyan İstiklal Savaşı kahramanlarımızın her birini rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları Şad Olsun."