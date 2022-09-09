Milli Mücadele 9 Eylül’de zaferle sonuçlandı

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve MÜFED Başkanı İsmail Kahraman 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuyla ilgili açıklamalarda bulundu: Milli Mücadele 9 Eylül'de İzmir'de zaferle sonuçlanmış ve bu olay Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını da 2023 yılında hep birlikte kutlayacağız. Bizler de inşaat sektörü temsilcileri olarak ülkemiz için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Ulusal bağımsızlığımızı bizlere armağan eden Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile birlikte bu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi de bir kez daha saygıyla anıyoruz. İzmir inşaat sektörünün gelişimi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İzmir'den başlatmış olduğumuz hareket tüm Türkiye'de sektör adına önemli bir sinerji oluşturdu. İzmir ilçelerinde kurduğumuz 17 adet Müteahhit ve İşadamları Derneği ile MÜFED'i yaşama geçirdik. Daha sonra Türkiye'de kurulu olan federasyonlarla İMKON (İnşaat Müteahhitleri) Konfederasyonu'nu kurduk.

ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLADIK

TOBB'da İnşaatçılar Meclisi'nin kurulmasını sağladık. İzmir Ticaret Odası'nda sektörümüzü temsilen geçen dönem 67. Meslek Komitesi olan müteahhitler komitesinde görev alarak üyelerimize hizmet ettik. Yıllardır başlatmış olduğumuz mücadele ve yakalanmış olan birlik ve beraberlik ruhuyla üyelerimizin sorunlarında önemli katkılar sağladık. Meslek komitemizden İzmir Ticaret Odası başkanlığına seçilen Sayın Mahmut Özgener ve İZTO yönetiminde benim de görev almam sektörümüzün sorunlarının çözümünde faydalı olmuştur. 3 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi seçimlerinde üyelerimizden bir kez daha destek istiyoruz. Üyelerimizin de odasına sahip çıkarak seçim günü sandığa gelerek oylarını kullanmasını bekliyoruz.