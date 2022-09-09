Yatırımcılar sağlam konut tercih ediyor

Erkaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Kaya sektörle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Konut sahibi olmak isteyenlerin artık şehir merkezine yakın, ulaşımı kolay ve sağlam zeminli bölgeleri tercih etiğini ifade eden Kaya, İzmir'in kuzey aksındaki Koyundere ve Ulukent'in son dönemde talep gördüğünü dile getirdi. İZBAN, tramvay ve çevre yolu bağlantısı bulunan kuzey bölgesinde ulaşımın artık bir sorun olmadığını vurgulayan Kaya şöyle devam etti:

DONATILARI DİKKAT ÇEKİYOR

"Artık insanlar hem sağlam zemine sahip hem de ulaşım açısından avantajlı bölgeleri tercih ediyor. İzmirliler kaliteli konut için bütçesini zorluyor. Standardını yükseltmek için bütçesinin de üzerine çıkıyor. Depremden sonra toplum çok bilinçlendi. Kent merkezinde oturmak eskisi kadar önemli değil artık. Bilinçli olan insanlar yer konusunda ısrarcı olmuyor. Zeminin daha sağlam olduğu noktalarda oturma kararı alıyor. Koyundere'de yapımı devam eden Erkaya Twins projemizden Mavişehir'e 12 dakikada gidilebiliyor. Bu bir büyükşehir için önemli bir avantaj. İstanbul'dan gelen yatırımcılar bu duruma şaşırıyor. Çünkü kendileri gün içinde en az bir - iki saatlik yol kat etmek durumunda kalıyor."

Erkaya Twins projesi hakkında bilgi veren Doğan Kaya, "Projede pek çok özellik bir arada sunuluyor. Özellikle mimari tasarım olarak konutların kullanışlı olmasına özen gösterdik. Proje toplamda 12 bin 400 metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor. İki çeşit 3 + 1 daire tipine sahip toplam 180 daire inşa edeceğiz. Şu anda temel çalışmalarımız başladı.

KONUMU DA ÇOK ÖZEL

Konutları Aralık 2023'te teslim etmeyi düşünüyoruz. Erkaya Twins içinde iki farklı havuz, 2 çocuk parkı, açık otopark, sosyal alanlar ve 24 saat güvenlik hizmeti bulunacak. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları da yer alacak. Projemiz hem İzmir'den hem de şehir dışından ilgi görüyor. Örnek dairemiz de kısa süre sonra ziyaretçilerini ağırlayacak. Erkaya Twins, İZBAN ve toplu ulaşımına çok yakın konumda; otobana ise 3 dakika mesafede yer alıyor" dedi.

GAYRİMENKUL EN GÜVENİLİR YATIRIM ARACI

YATIRIMCI için doğru adresin bu dönemde de gayrimenkul olduğunu kaydeden Doğan Kaya, "Dünya var olduğundan bu yana gayrimenkul en büyük yatırım aracı.

KENTİMİZİN GELECEĞİ

ERKAYA Twins şehir dışından da yatırımcıların ilgisini görüyor. İzmir önemli bir potansiyele sahip. İzmir çok daha iyisini hak ediyor ve ayrıcalıklı bir şehir. Yalnız kendim için değil çocuklarımızın ve kentimizin geleceği için de çalışıyorum. İnsanların kültürü, yapısı ve iklimiyle önemli bir yer. Şehrimizin daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.