Haddini bil Soyer!

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılının kutlandığı programda, Osmanlı Devleti hakkında skandal sözler sarf eden ve Osmanlı'yı adeta hain ilan eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e siyasilerden ve yurdun her kesiminden tepki yağdı. Kutlamalara gölge düşüren skandal açıklamanın ardından konu kısa sürede sosyal medyaya düştü. Twitter'da '#Haddini- BilTuncSoyer' etiketini (hashtag) açan vatandaşlar, Soyer'i eleştiri yağmuruna tuttu.

Bu konu başlığı kısa sürede Twitter gündeminin ilk sırasına yerleşti.

Vatandaşlar, "Atina Belediye Başkanı konuşsa o da aynılarını söylerdi", "Sen Osmanlı'nın tırnağı olamazsın", "İşgal eden Yunana tek kelime etmeyip Osmanlıyı kötülemek anca Yunan kalıntılarının işi olur", "İzmir'i yönetemeyen Soyer'in atalarımıza dil uzatmaya hakkı yok" şeklinde ifadelerde Tunç Soyer'e tepkisini dile getirdi.

'GAFLET, DALALET VE HIYANET'

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de tepkisini Twitter'dan dile getirdi. Destici paylaşımında, "12 Eylül Darbecilerinin işkenceci savcısı bir zalimin 'gaflet, delalet, hatta hıyanet içinde' olan oğluna sormak isterim: İzmir'in kurtuluş gününü istismar ederek, geçcek demesi için milletin, belediyenin hazinesinden, yetim malından şarkıcı ve ekibine kaç milyon verdiniz?" ifadelerini kullandı.

"KUTLAMALARI ATİNA'DA YAPIN"

AK Parti İzmir Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Soyer'e sert tepki gösterenlerden biriydi. Hamza Dağ da Twitter'daki mesajında, "İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı'nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir'imize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun" dedi.

'SADECE TAHRİK İÇİN KONUŞUYOR'

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise kurtuluşta payı olanlara değindi. Kalyoncu, "Milli mücadelenin ilk adımını atan Osmanlı ordusunun Anadolu'ya gönderdiği müfettişi Mustafa Kemal Paşa'dır. Kazım Karabekir, Osmanlı'nın ordusunu dağıtmayan bir komutanıdır. Mareşal Fevzi Çakmak, Osmanlı Genel Kurmay Başkanıdır. Tunç Soyer'in dalaleti İzmir halkına mal edilemez. Ancak bunu alkışlayan ve Tunç Soyer'i İzmir'e belediye başkanı adayı yapan parti yönetimini töhmet altına alır. Sadece tahrik için konuşan Soyer, Türk'e yaban her şeye sevgi duyduğunu daha açık nasıl söylesin!" dedi.

'KORKAKSIN!'

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: Korkaksın! Onun için dilinin altındaki asıl baklayı çıkaramıyorsun. Düşmansın! Hem milletimizin ortak değerlerine, hem tarihimize, hem de demokrasiye. Zafer günümüzde bile Yunan dostlarına yaranmaya çalışıyorsun. Yakışmıyorsun! Bu güzel şehre, İzmir'imize!

"İZMİR'İ YUNAN'DAN ALDIK BİZ"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı: Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde bile ecdadı inkar ederek Osmanlı'yı hedef alarak ihanet ile suçlamış. Sayın Soyer sana hatırlatmakta fayda görüyorum; İzmir'i şanlı ecdadımız Osmanlı'dan değil, kadim dostluklarının olduğu Yunan'dan aldık!

'YUNAN AŞKI BİTMİYOR'

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır: Tunç Soyer'in Yunan aşkı bitmiyor! Yunanistan'ın Başbakanı, ABD Kongresi'ne "Türkiye'ye F-16 satmayın" dedikten sonra Tunç Soyer soluğu Yunanistan'da almıştı. Ayrı para basmak ve ayrı bayrak hayali olan LGBT aktivisti Soyer'in İzmir'i kokan ve çöküntü şehir haline getiren zihniyeti, şimdi de tarihi kahramanlıkla dolu İzmir'imizin Kurtuluş Zaferinin 100. yılında atamız Osmanlı'yı hain ilan etti. İşgalci Yunan'ın adını dahi zikretmedi. Yunanlılara haddinden fazla ilgisi herkesçe bilinen Soyer'in bu davranışları, milletimiz nezdinde karşılığını görecektir.

'TÜRKÇE KONUŞMUYOR'

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin: Soyer kafasındaki Türk düşmanlığını bu şekilde dışa vuruyor. İzmir'i Osmanlı değil Yunan işgal etmişti ama Yunan'dan hiç bahsetmiyor. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Bilinç altında başka bir şey var ama ne olduğunu anlayabilmiş değilim ama bu Türkçe bir şey değil.

'EN AZILI DÜŞMANLARIMIZ BİLE BÖYLE DEMİYOR'

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar: Soyer onu oraya getirenlerden gelen talimatlarını bir bir yerine getiriyor. Gün geliyor İzmir için ayrı bir para, ayrı bir bayrak diyor. Bugün de kendi tarihimize küfrediyor. Ecdadımızı aşağılıyor. 100 yıl önce denize dökerek zafer kazandığımız Yunanistan'a destek mesajı başka nasıl gönderilir ki? Soyer'in dediklerini en azılı düşmanlarımız bile demiyor.

'ECDADIMIZA HAKARET'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: Yunanistan ile ne zaman gerilim yaşansa kendini Yunan topraklarına atan, Zafer'i gölgelemeye çalışan belediye başkanı ecdadımıza hakaret ediyor. Derdi ne İzmir ne de İzmirli. İzmirli'nin verdiği görev ve sorumluluğu taşımıyor, hadsizliklerinin başka açıklaması olamaz.

'YUNAN DOSTLARINA SÖZ SÖYLEMEDİ'

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal: Tunç Soyer'in 9 Eylül gibi bir tarihi kendi zihnindeki çirkin düşüncelere alet etmesini kınıyorum. Yunanlı dostlarına söz söyleyemeyen Soyer, yine milleti hedef aldı.