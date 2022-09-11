Kahraman Süleyman Fethi Bey unutulmadı

İZMİR'İN düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Unutma (Süleyman Fethi Bey) filmi gösterime sunuldu. İzmir Valiliği tarafından Konak Meydanı'nda ve 20 ilçedeki meydanlarda İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalini konu alan filmin gösterimi yapıldı. İzmir'in kurtuluşunun 100'ncü yılında İzmir'de valilik yaptığı için Allah'a şükrettiğini söyleyen Köşger, Süleyman Fethi Bey filminin milletin bağrından fışkırmış, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini yakmış olan yiğitlerin unutulmamasına vesile olacak bir film olduğunu aktardı.

'BU MİLLET İSTİKLALE AŞIK'

FİLMİN yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Köşger, "Bu millet istiklale aşıktır. Hiçbir zaman esir edilememiştir. İzmir her zaman kahramanlar çıkarmaya devam edecektir" dedi. Filmin senaristi olan tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez de, 100 yıl önce iman dolu göğüslerini düşman kurşunlarına siper edip bugünün kutlanmasına vesile olan şerefli Türk ordusu askerlerine teşekkür etti.

FİLMİN, İzmir'in işgali ve kurtuluşuyla ilgili ilk sinema filmi olduğunu da belirten Yenilmez, "Dünyada 22 süngü darbesi yiyip de apoletlerine, bayrağına ve Kur'an'ına sahip çıkan bir subay, başka hiçbir millete nasip olmadı. Türk asla esir düşmeyecektir" ifadelerini kullandı.