AK Gençlik İzmir, genç üyelerde Türkiye birincisi oldu

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarının her ay düzenlediği yeni genç üye çalışmaları kapsamında, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Türkiye genelinde, Ağustos ayında gerçekleştirdiği bin 700 genç üye ile birinci il oldu. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, ''İl ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte saha çalışmaları, genç esnaf buluşmaları, mahalle buluşmaları, üniversitede ve ilk defa oy kullanacak genç seçmenlere yönelik yapılan çalışmalar ile birlikte 2023'e emin adımlarla ilerliyoruz. İzmirli gençlerin AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan büyük ilgisini görüyoruz. Ağustos ayında bin 700 gencimizi AK Parti ailemize kazandırdık. Ülke genelinde olduğu gibi İzmir'de de gençlerimizin teveccühü AK Parti'mizden yana. Kuruluşumuzdan bugüne, en fazla genç üyeye sahip parti her zaman AK Parti olmuştur. Güçlenerek, çoğalarak devam ediyoruz. İzmir'imizin her bir ilçesinde, her bir mahallesinde biz varız. AK gençlik dev kadrosu ile büyük ve güçlü Türkiye yolunda, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, milletimize hizmet siyaseti yaparken, gençlerimiz ise büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini hazırlıyor. Her açıdan daha donanımlı, özgüven ve ahlak sahibi, üstat Necip Fazıl Kısakürek'in ifadesiyle 'Dava taşını gediğine koyacak' bir gençlik geliyor. Tarihimizin her döneminde gençlerimizle ayağa kalktık, gençlerimizle yürüdük, gençlerimizle başardık. 2023 yolunda genç kardeşlerimizle, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçtireceğiz ve 20 yılda elde ettiğimiz kazanımların devamını milletimizle birlikte sürdürmeye devam edeceğiz.'' dedi.

