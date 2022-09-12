Çeşme’nin su problemini kökünden çözecek projenin sonuna gelindi!

Türkiye'nin tatil cenneti Çeşme'nin asırlık içme suyu problemini tarihe gömecek projede, adım adım sona yaklaşılıyor. 34 kilometrelik boru hattının 29 km'sini tamamladıklarını açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, iletim hattını bu yılsonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.





İLETİM HATTI 3 AY İÇİNDE TAMAMLANIYOR



Çeşme'nin su problemini çözecek 34 kilometrelik boru hattının 29 km'si tamamlandı. DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, iletim hattını bu yılsonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Akca, "33 bin 668 metrelik toplam boru hattının şu ana kadar 29 bin metrelik kısmını döşedik. 55 sanat yapısından da 35'inin de imalatlarını tamamladık. Hedefimiz bu yılsonuna kadar tüm iletim hattı ile sanat yapısı inşaatlarını bitirmek" diye konuştu.

Proje kapsamında 3 adet depo, 2 terfi merkezi bir de konvansiyel artıma tesis inşa edeceklerini söyleyen Akca, gerekli kazı çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Akca, arıtma tesisinde günde yaklaşık 24 bin m3 suyun arıtılarak Çeşmelilerin hizmetine sunulacağını ifade etti.





YILDA 3.74 MİLYON M3 İÇME SUYU VERİLECEK

Çeşme'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Karareis ve Salman Barajları'nın dolu olduğunu belirten Akca, "Proje tamamlandığında Çeşme'ye Karareis Barajı'ndan yılda 2,84 milyon m, Salman Barajı'ndan ise 900 bin m olmak üzere toplam 3,74 milyon m içmesuyu vereceğiz. Ayrıca Salman Barajı'ndan bin 700 dekar tarım arazisine de can suyu sağlayacağız" diye konuştu.

Çeşme'ye yılda 3.74 milyon m3 içme ve kullanma suyu sağlayacak projenin bölge için önemini çok iyi bildiklerini kaydeden Akca, amaçlarının projeyi hız kesmeden bir an önce tamamlayarak, Çeşme Yarımadası'nın asırlık su sıkıntısını kökünden çözmek olduğunu ifade etti