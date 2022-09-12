Elif Ecrin hayata SMS’lerle tutunacak

SMA hastası 8 aylık Elif Ecrin, iyileşmek için hayırseverlerden destek bekliyor. Aile, hastalık nedeniyle beslenemeyen ve gelişimi sekteye uğrayan minik kızları için Valilik onaylı yardım kampanyası başlattı ancak tedavi ücretinin sadece 10'u toplanabildi. Hayırseverlere seslenen Cingiş Ailesi, "Yavrumuz eriyor, lütfen yardım edin" dedi.

Ailenin yardım çığlığına kayıtsız kalmayan iş insanı Muhittin Yüce, küçük Elif Ecrin için açılan Valilik onaylı banka hesabına katkıda bulundu. Yüce, "Bu bir insanlık görevi. Herkes o anne babanın yerine kendisini koymalı ve elinden geldiğince aileye destek olmalı" dedi. Spinal Musküler Atrofi hastalığı, yani halk arasında bilinden adıyla SMA hastalığı ile dünyada her yıl yüzlerce çocuk mücadele ediyor.

ELİF YAZ, 7824'E GÖNDER

Elif Ecrin, bu çocuklardan biri. Ankara'da 3 ay önce SMA TİP 1 teşhisi konulan Elif Ecrin beslenemiyor ve zor hareket ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın karşıladığı ilaçlarla tedavi görmeye başlayan küçük kızın yurtdışında gen tedavisi olması için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Ancak ihtiyaç duyulan tutarın sadece yüzde 10'u toplanabildi. Cingiş Ailesi, hayırseverlerden destek bekliyor. Minik bebeğe destek olmak isteyenler, tüm operatörlerden elif yazıp 7824'e göndererek 20 TL'ik bağışta bulunabilir.

İZMİR'İN EN KÜÇÜK SMA'LI BEBEĞİ PERA DA DESTEK BEKLİYOR

İzmir'de henüz 50 günlük olan Pera'ya doktorlar tarafından SMA hastalığı teşhisi kondu. Pera bebek böylece İzmir'in en küçük ve en erken tanı konmuş bebeği oldu. .Pera bebeğin tedavisi için yeterli paranın toplanması adına aile, Valilik'ten izin alarak yardım kampanyası başlattı.

Pera bebeğe yardım için açılan Valilik onaylı hesabın İBAN bilgileri şöyle: (Alıcı: Deniz Başkes) TL: TR76 0006 7010 0000 0041 9451 19

USD: TR23 0006 7010 0000 0041 9406 41

EUR: TR63 0006 7010 0000 0041 9463 23

FATİH ŞENDİL