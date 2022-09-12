Selin'in öldüğü kazada yaralanan Duygu: "Olay gününe ait hiçbir şey hatırlamıyorum"

Kaza, 15 Ağustos 2021'de saat 04.30 sıralarında Mordoğan Mahallesi Ardıç mevkisinde meydana geldi. Eren Bodur'un kullandığı 35 HA 7705 plakalı çift kabinli kamyonet, kontrolden çıkarak bir evin bahçe kapısına çarpıp, takla attı. İhbar gelen sağlık ekipleri, kamyonetteki Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiğini, Ahmet Aksüt (21), Nimet Gamze Akovalı (26), Zeynep Özgen (18), Duygu Yedigöller (21), Gökçe Melek (22), Berk Akovalı (25), Berk Özgen (18), Batuhan Ertan (22), Simay Eralp (21), Bensu Umar (19), Mert Günay (21) ile sürücü Bodur'un yaralandığını belirledi. Yaralılar, çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Kabakçı'nın cenazesi ise toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 0.67 promil alkollü kamyonet sürücüsü Bodur, tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Bodur, tahliye edildi. Soruşturmanın ardından kaza sırasında alkollü olan ve 5 kişilik kamyonete 13 kişiyi bindiren Bodur hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' ve 'birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından dava açıldı.