CHP’li vekil Kılıç Arda çiftini şikâyet edecek/ Kulağıma Gelenler

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve kendisini belediyede 'Onursal Koordinatör' ilan eden eşi Deniz Arda'nın ilçedeki muhtarlarla arası iyice bozuldu. CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan da yıldızının barışmadığı Başkan Arda'ya nazire yaparcasına ilçedeki 16 muhtara CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın da katıldığı bir kahvaltı verdi.



Etkinlikte muhtarlar, Kılıç'a Başkan Arda'nın muhtarlıklar için "Lüzumsuz" dediği iddiasını aktarırken, Deniz Arda'nın gündeme getirdiği "16 mahalleye 16 kadın muhtar" söylemini şikayet etmiş.

"Bunların olmaması gerekir" diyen Kılıç da muhtarlara, "Bu konuyu önce başkan Arda ile görüşeceğim. Sonra da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na aktaracağım" demiş.

ERHAN GÜLENÇ