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Haberler İzmir İzmir'de nefes kesen operasyon! Binlerce tarihi eser ele geçirildi!

İzmir'de nefes kesen operasyon! Binlerce tarihi eser ele geçirildi!

İzmir'e bağlı Gaziemir ilçesinde, emniyet güçlerinin şüpheli bir araç tespit etmeleri üzerine gerçekleşen operasyonda birden çok döneme ait olduğu belirlenen 8 bini aşkın tarihi eser ele geçirildi. Eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli 4 kişi gözaltına alınarak emniyete sevk edildi.

İHA

13.09.2022, 11:45

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir araçta yapılan aramalarda, Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 223 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de nefes kesen operasyon! Binlerce tarihi eser ele geçirildi!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan İzmir'e satış için getirilen tarihi eserlerin bulunduğu bir panelvan aracı tespit etti.

İzmir’de nefes kesen operasyon! Binlerce tarihi eser ele geçirildi!

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından aracın Gaziemir ilçesinde olduğu belirlendi ve operasyon için harekete geçildi.

İzmir’de nefes kesen operasyon! Binlerce tarihi eser ele geçirildi!

Durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramalarda, Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 adet sikke, 3 adet yüzük parçası ve 26 adet obje olmak üzere toplam 8 bin 223 parça tarihi eser ele geçirildi.

İzmir’de nefes kesen operasyon! Binlerce tarihi eser ele geçirildi!

Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi

İzmir’de nefes kesen operasyon! Binlerce tarihi eser ele geçirildi!

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Öte yandan, olayla ilgili G.A., Y.S., M.S. ve H.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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