İzmir’de nefes kesen operasyon! Binlerce tarihi eser ele geçirildi!

Durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramalarda, Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 adet sikke, 3 adet yüzük parçası ve 26 adet obje olmak üzere toplam 8 bin 223 parça tarihi eser ele geçirildi.