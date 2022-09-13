Kirlilik Ege Denizi’ni tehdit ediyor

Büyük Menderes Nehri, su kalitesiyle Türkiye'nin en kirli nehirleri arasında yer alıyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, çöplüğe dönen Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.Sürücü, "Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri'nin üzerinde yer alan Sazlıköy regülatörün kapakları tarımsal sulama döneminde kapalı tutulduğundan, yukarı nehir havzasından gelen katı atıklar, plastik vb. çöpler ve hayvan ölüleri, regülatör önünde toplanarak çöplerden oluşan adacıklar meydana getirmekte. Sorun sulama sezonu sona ermeden çözülmez ise çöpler Menderes'in serbest bırakılan suları vasıtasıyla Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na, oradan da Ege Denizi'ne kadar ulaşacak" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ