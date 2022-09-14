F tipi hakem heyeti!

İzmir'in 9 Eylül Kurtuluş Günü kutlamaları öncesi adeta "zafer"i unutturmak için kenti "Barışın ikinci yüzyılı" afişleri ile donatan ardından da kutlamalar sırasındaki konserde işgalci Yunan'a tek laf etmeyip Osmanlı'ya hakaretlerde bulunarak Türkiye'de tepkilerin odağına yerleşen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor. Soyer'in Tarihi Havagazı Fabrikası'nda ev sahipliği yapıp açılışını gerçekleştireceği 16. Karaburun Bilim Kongresi'nde yine büyük bir skandal yaşanacak. Yarın başlayacak ve 18 Eylül'de sona erecek sözde bilim kongresi için oluşturulan Hakem Heyeti'nde yasa dışı silahlı örgüt üyeliği gibi terörle ilgili birçok suçtan şu an hapiste bulunan isimlere özellikle yer verilmesi dikkat çekti.



KARAR TEPKİ TOPLADI

Hakem Heyeti'nde yer alan Diyarbakır'ın görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, yine HDP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs ile avukat Selçuk Kozağaçlı terör suçlarından halen cezaevinde tutuklu bulunuyor. Terör suçlarından cezaevinde bulunan ve dolayısıyla hakemlik görevlerini yapamayacak olan 3 ismin, özellikle heyete alınması tepki topladı.



HAMZAOĞLU KONUŞACAK

Soyer'in yapacağı açılış konuşmasının dışında HDP'nin kardeş kuruluşu HDK eski Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu da kongrede hem oturum başkanlığı hem de konuşma yapacak. Türkiye günlerdir Soyer'in yarattığı skandalları konuşurken yarınki kongre için ortaya çıkan bu tablo, "Belediyeyi HDP'li kadrolar ile dolduran Tunç Soyer, böyle bir kongreye evsahipliği yaparak neyi amaçlıyor?" sorusunu gündeme getirdi.





DÜŞÜNCE SOFRASI!

Aynı kongrenin önceki yıl Karaburun'da gerçekleştirilen 14'üncüsüne Soyer ve o dönem yeni görevden alınan Mızraklı birlikte katılmış ve birer konuşma yapmıştı. İki ismin el ele fotoğraflar verdiği o kongre de büyük tepki toplamıştı. Soyer, kongrenin 15'incisine de geçtiğimiz yıl yine Havgazı Fabrikası'nda evsahipliği yapmıştı. Yarın başlayacak 16. Karaburun Bilim Kongresi'nin çağrı metninde "Karaburun Kongresi, Marx'ın 11. Tezindeki 'aslolan dünyayı değiştirmekti' tespitine olan inançla içinde bulunduğumuz süreçte 'Sosyalistler ne yapmalı?' sorusunu sorarak sizleri düşünce sofrasına çağırıyor. Altı siyasal partinin oluşturduğu blok hakkında ne biliyor ve ne düşünüyoruz? Sosyalistler bu blokla kurulacak siyasal hattı nasıl tanımlamalı ve nasıl sürdürmeli?" ifadelerinin kullanıldığı görüldü. Kongrede ele alınacak konulardan birini de Çeşme Turizm Bölgesi projesi oluşturuyor.

DEMİRTAŞ'IN KOĞUŞ ARKADAŞI

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılarak yerine kayyum atanan Selçuk Mızraklı 2020'de silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mızraklı, daha sonra Edirne Cezaevi'nde yatan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı olmuştu. Alp Altınörs ise, Türkiye'yi kana bulayan Kobani olayları nedeniyle tutuklandı.

DHPKP-C ÜYELİĞİ İLE SUÇLANIYOR

Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanlığı da yapan Selçuk Kozağaçlı da terörle ilgili suçlarından tutuklu bulunuyor. Selçuk Kozağaçlı'nın da aralarında bulunduğu 22 avukatın, "terör örgütü DHKP/C'ye üye olmak veya yönetmek" suçlarından yargılanmasına geçtiğimiz hafta İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma savcısı tarafından dosyaya sunulan esas hakkındaki mütalaada, Kozağaçlı'nın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16 yıl 3 aydan 31 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması gerektiği kaydediliyor.

ERHAN GÜLENÇ