İzmir’de ev almak isteyen yaklaşık 100 kişi parasını dolandırıcıya kaptırdı

İlginç olay İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Ulucak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede inşaat halinde olan veya yeni biten projelerden ev almak isteyen vatandaşlar, gayrimenkul danışmanlığı şirketine başvurdu. Bazı vatandaşlar alacakları daire için binlerce lira peşinat öderken, bazı vatandaşların cebinden ise milyonlar çıktı. Parayı şirket yetkilisinin annesinin hesabına yatıran mağdur vatandaşlar, gayrimenkul danışmanlığı şirketinde evi aldıklarına dair sözleşme de imzaladı. Vatandaşlara, tapu işlemlerinin kısa sürede bitirileceği söylendi. Tapularını almak için şirket yetkilisine ulaşmaya çalışan mağdurlar, gittikleri firma ofisin boşaltılmış olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Gayrimenkul danışmanına ulaşamayan vatandaşlar, firmanın aynı daireyi birden fazla kişiye sattığını öğrenince dolandırıldıklarını anladılar.
Danışmanlık ofisi önünde toplanan mağdurlar, haklarını alabilmek için konuyu mahkemeye taşıyacaklarını söylediler.