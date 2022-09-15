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İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir’in Menderes ilçesinde, ticari taksinin önce çöp konteynerine ardından park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA

15.09.2022, 18:58

İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Menderes ilçesi Küner Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Menderes ilçesinden Gümüldür istikametine giden Raif Karaca idaresindeki 37 T 6273 plakalı ticari taksi, yol kenarında bulunan çöp konteynerine ardından park halinde bulunan Ford marka kamyonet çarptı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde taksi sürücüsü Raif Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Taksi içerisinde yolcu olarak bulunan ve kazada ağır yaralanan F.N.B. (21), Z.B. (52) ambulans ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet içerisinde bulunan Y.A. (46) ise olay yerinde tedavisi yapıldığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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