Emniyet kemeriyle cinayet işleyen kadın konuştu

İZMİR Karabağlar'da geçtiğimiz Şubat ayında, Hakkı Öz ile ilişki yaşadıkları ileri sürülen Buket Çelik'in tartışması ölümle sonlandı. Park halindeki araçta sevgilisiyle tartışan Çelik, şoför koltuğunda oturan Öz'ü boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu.

40 yaşında Çelik hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklanıp cezaevine gönderilen Çelik, mahkemede kendisini, "Bana tehditler savurarak saldırdı. Amacım öldürmek değildi, onu engellemek için kemeri vücuduna bağlamaya çalıştım" savundu.