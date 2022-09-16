İzmir su kesintisi 16 Eylül Cuma

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını merak ediyor. İşte 16 Eylül Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını merak ediyor. İşte 16 Eylül Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BUCA
FIRAT 16.09.2022 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA
FATİH, FEVZİ ÇAKMAK 16.09.2022 saat 11:15 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA
BAHÇELİEVLER 16.09.2022 saat 11:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA,
BAĞYURDU 15.09.2022 saat 12:35 ile 14:00 arasında yaklaşık 1 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
HÜRRİYET, UMURBEY 16.09.2022 saat 10:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.