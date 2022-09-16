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İzmir su kesintisi 16 Eylül Cuma

İzmir'de bugün 16 Eylül Cuma 5 ilçede sular kesilecek. İZSU bugün bazı saatlerde su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerin kaç saat süreceğini olacağını merak ediyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 16 Eylül Cuma İzmir su kesintisi detayları..

16.09.2022, 12:32 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022, 12:33

İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağını merak ediyor. İşte 16 Eylül Cuma İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir su kesintisi 16 Eylül Cuma

BUCA

FIRAT 16.09.2022 saat 11:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 16 Eylül Cuma

FOÇA

FATİH, FEVZİ ÇAKMAK 16.09.2022 saat 11:15 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 16 Eylül Cuma

KARŞIYAKA

BAHÇELİEVLER 16.09.2022 saat 11:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 16 Eylül Cuma

KEMALPAŞA,

BAĞYURDU 15.09.2022 saat 12:35 ile 14:00 arasında yaklaşık 1 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir su kesintisi 16 Eylül Cuma

ÖDEMİŞ

HÜRRİYET, UMURBEY 16.09.2022 saat 10:45 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

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