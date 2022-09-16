Kilisede semazen izleyip camide vaaz dinlediler

NORVEÇ'TEN İzmir'e gelen 29 kişilik Hıristiyan din insanları, İslam ve Türkiye'deki inanç özgürlüğü konusunda olumlu fikirlerle ülkelerine geri döndü. Buca Protestan Baptist Kilisesi'nde tasavvuf musikisi eşliğinde semazen gösterisi izleyen heyet, daha sonra da tarihi Hisar Camii'ni ziyaret etti.

'ALGININ ÖNÜNE GEÇTİK'

İZMİR Müftülüğü görevlilerinin ilgisinden oldukça memnun kalan turistler, cami imamı Selim Menteşeli'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetini ve İngilizce mealini dinledi. Buca Vaizi Erdoğan Kocagöz'ün İngilizce tercümeyle verdiği vaazı da dinleyen ziyaretçilere İslam'ın güzellikleri anlatıldı.

ARDINDAN ziyaretçilere müftülük görevlileri tarafından hurma ve kahve hediye edildi. Vaftiz Kiliseleri Vakfı ve Türkiye Protestan Kiliseleri Başkanı Ertan Çevik, "Din insanlarımız İzmir'e yıllık toplantımızı yapmak üzere geldiler. Kendilerine ziyaret süresince Türkiye'de, inanç özgürlüğü olduğunu ve herkesin özgürce ibadet yapabilmenin büyük mutluluğunu yaşadığını göstermeyi amaçladık. Kilisede tasavvuf musikisi eşliğinde semazen gösterisini çok beğendiler. Ayrıca Hisar Camii'nde de Kur'an tilaveti ve vaaz dinlediler. Böylece yurtdışında Türkiye ve İslamiyet ile ilgili yaratılmak istenen olumsuz imaj ve algının önüne geçmek istedik. Ziyaretçilerimizin Türkiye'de inanç özgürlüğü olduğunu görerek ülkelerine çok olumlu fikirlerle dönmeleri bizleri de memnun etti. Ziyaret programı kapsamında başta İzmir Valiliği olmak üzere İzmir Müftülüğü ve Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TOLGA TEKİN