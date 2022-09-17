Ege’de tezgahlar doldu! Düşen fiyatlarla vatandaş balığa doydu!

Bu sene sezonun iyi başladığını ifade eden balıkçı Ercan Kıpırdak ise "Balık çok verimli, sardalya bollaştı. Herkesin kesesine uygun balıklar var. Sezon açılmadan önce sattığımız sardalyanın kilosu 100-120 liraydı, bugün 20-30 liradan satıyoruz. 1 kiloya yakın palamut balıklarının tanesini 50 liradan satıyoruz" diye konuştu.