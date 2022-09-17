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İzmir'de zehir tacirlerine büyük operasyon! 7 gözaltı!

İzmir'e bağlı Torbalı ilçesinbde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 aylık takibin sonunda yapılan eş zamanlı baskın yapılan adreslerde, çok sayıda uyarıcı ve uyuşturucu maddenin yanı sıra tabanca ve tüfek ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 5'i ise tutuklandı.

İHA

17.09.2022, 12:42

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

İzmir’de zehir tacirlerine büyük operasyon! 7 gözaltı!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aydır yürüttükleri takip sonucu uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 13 Eylül tarihinde adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 82 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 7 adet sentetik hap, 2 tabanca, 49 fişek, 1 av tüfeği ve 9 bong olarak tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

İzmir’de zehir tacirlerine büyük operasyon! 7 gözaltı!

5'İ TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkan 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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