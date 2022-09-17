İzmir’de zehir tacirlerine büyük operasyon! 7 gözaltı!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 aydır yürüttükleri takip sonucu uyuşturucu satıcılığı yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 13 Eylül tarihinde adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 82 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 7 adet sentetik hap, 2 tabanca, 49 fişek, 1 av tüfeği ve 9 bong olarak tabir edilen uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.