Kalbimiz bu acıyı artık kaldırmıyor

Süleyman Fırat Can, 20 bin lira borç verdiği Hakan-Harun İvgin isimli ikiz kardeşlerden parasını geri isteyince, iddiaya göre İvgin kardeşler ile Emre Demirağaç tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Talihsiz gencin babasının iş yerini Kasım 2020'de silahla basıp Süleyman Fırat'ı vuran şahıslar, baba Muzaffer Can'ı da öldü zannederek olay yerinden kaçtı.

DURUŞMA YİNE ERTELENDİ

Narlıdere Altıevler Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana gelen olaydan sonra yakalanan şüpheliler için hazırlanan iddianamede sanıkların 24 yıla kadar hapsi istendi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'inci kez görülen davaya baba Muzaffer ile anne Dilek Can, avukatları Mehmet Gören ile sanık ve taraf avukatları katıldı. Savcının mütalaa vermesi beklenen duruşmada sanık avukatları tutuklu Emre Demirağaç'ın adli emanette bulunan cep telefonu ile dijital materyallerin incelenmesini talep etti.

"EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR"

Mahkeme heyeti cep telefonunun incelenmesine karar vererek duruşmayı Ekim ayına erteledi. Acılı anne Dilek Can da bunun üzerine sanıklara 'Katiller' diye bağırarak salondan çıktı. Gözü yaşlı anne Dilek ile eşi Muzaffer Can, 23 aydır mahkemeden çıkacak kararı beklediklerini söyledi.

Her seferinde katillerle göz göze gelip duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini duyduklarını, acılarının katlanarak arttığını anlatan Can ailesi, "Devlet büyüklerimizin de söylediği gibi 'Geç gelen adalet, adalet değildir.' Biz telafisi mümkün olmayan acılar yaşadık. 23 aydır adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Türk adaletine ve yargıçlarına güvenimiz tam ancak her seferinde katillerle göz göze gelip, aynı acıları yaşamak bizi kahrediyor. Başka aileler bu acıyı yaşamasın. Tek dileğimiz katillerin en ağır cezayı almalarıdır" dedi.

METİN BURMALI