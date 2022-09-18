Koca fabrika kül oldu

İZMİR Torbalı'ya bağlı Yazıbaşı mahallesinde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikası dün sabah 10.30 sıralarında yangına teslim oldu. Alevler hızla büyürken, bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İşçilerin çalıştığı esnada çıkan yangında alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürerken, 3 LGP tankının patlama riskine karşı bölgedeki vatandaşları uzaklaştıran jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

YANDAKİ FABRİKAYA SIÇRADI

KOZMETİK fabrikasında çıkan yangın yanındaki baharat fabrikasına da sıçradı ancak büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bölgede büyük paniğe yol açan olayda vücutlarının çeşitli yerleri yanan 3 kişi Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Torbalı Kaymakamı Ercan Öter Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin de yangın bölgesine giderek incelemede bulundu.

ÖMER DUR