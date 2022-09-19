AK Parti İzmir Kadın Kolları’ndan ‘Kadın Girişimciliği Zirvesi’

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Kadınların Girişimciliğine ve İstihdamına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen ve devletin kadınlara yönelik destek ve teşviklerinin anlatıldığı 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' Programı İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın katılımıyla Karabağlar'da gerçekleştirildi. Programda; Tarım İl Müdürlüğü, KOGGEB, İŞKUR, İzmir Kalkınma Ajansı, Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili temsilcileri tarafından sunumları gerçekleştirilirken, programa yaklaşık 400 kadın katılım sağladı.





KADINLARIMIZIN İŞ GÜCÜNE KATILMASI İÇİN PROJELER İLE DESTEKLİYORUZ

AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi, ''81 ilde gerçekleştirilen proje çerçevesinde kırsal kalkınmaya ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilecek buluşmalarla kadınların iş gücüne katılım oranlarının arttırılması hedeflenmesi son derece heyecan verici bir gelişme. Kadınlarımızın her mecrada 'Bizde varız' demesi gerekiyor. Kendimizi ötekileştirmekten çıkarmalı, kendi kapasitemizi kullanmalıyız. Anneler olarak kız çocuklarının okumasına sahip çıkmamız lazım ve kendi akranlarımıza da örnek olmamız gerekiyor. Her zor dönemde olduğu gibi bacasını tüttürmeye devam eden dişini tırnağa takarak üreten, umudumuzu hep taze tutmamızı sağlayan kadınlardır. Yani bu salonda karşımızda duran sizlersiniz. Hem İzmir'de hem de memleketim Mardin'de kooperatif üzerinden pazarlama ve markalaşma girişimlerine tam destek veriyorum. Özellikle Tarım, Kooperatif ve Kadın İstihdamı benim çalışmalarımın başında yer aldığı için tüm projelerimiz de ana başlıkta yer alıyor. Kadınların, mültecilerin ve yerel toplulukların ekonomik alanda güçlenmesi toplumun tamamının kalkınması için çok önemlidir. Kadınlarımızın iş gücüne katılması çok önem verdiğimiz bir konu olmak ile beraber iş gücü ve istihdamı artırmaya yönelik projeler ile destekliyoruz. Ülkemizin incisi İzmir; tarım, turizm, sanayi ve tarihi zenginlikleriyle istihdama oldukça yatkın bir şehirdir. Bu minvalde İzmir'imizin güç ve güzellik katacak kadınlarımızın, bu uygulamayla ortaya çıkacak olması bizleri çok memnun edecektir. Kişilerden kurumlara, kadınından erkeğine kadar yaşanan tüm olumsuzlukların önüne geçmek, ortak evimiz olan ülkemizi daha yaşanabilir bir yer kılmak için birlikte mücadele vermemiz gerektiğinin farkındayız ve bu uğurda topyekûn mücadele vermekteyiz. Kadının emeği ile Türkiye'nin istikbalinin bir olduğu inancında olduğumu ifade etmek isterim.''





KADINLAR İŞ HAYATINDAN SİYASETTE HER ALANDA ÖNCÜ OLMUŞTUR

'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' programının 3'ncüsünü Karabağlar'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise şunları söyledi, ''AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Ayşe Keşir'in öncülüğünde, 81 İl de başlatılan 'Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali' Projesi ile Devletimizin kadınlara yönelik verdiği destek ve teşvikleri kadınlara anlatmak ve bu desteklerden faydalanıp girişimci olmuş, işini kurmuş olan kadınların da hikayelerini ön plana çıkarmak amaçlıyoruz. İzmir'de, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Sayın Ayşe Keşir'in katılımıyla, geçtiğimiz Ocak ayında, bu programı gerçekleştirdikten sonra, ilçelerimizde de sürdürme kararı aldık. Bunun üzerine önce Çeşme'de gerçekleştirdik, bugün de Karabağlar'da gerçekleştiriyoruz. 20 yıllık iktidarımız boyunca kadınlarımıza yönelik pek çok adım ve yeniliğe imza attık. Özellikle kadınlara pozitif ayrımcılığı yasayla düzenledik. Aynı zamanda Hükümetlerimizin, Devletimizin kadınlara verdiği muazzam destek ve teşvik var. Ve bu destek ve teşviklerden yararlanıp kendi işini kurmuş olan pek çok kadın hikayesi var. İşte biz de hem bu desteklerin ve teşviklerin daha görünür olmasını hem de bu başarıyı elde etmiş rol model kadınların diğer kadınlara ilham kaynağı olmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, kadınlar iş hayatından siyasette her alanda öncü olmuştur.'' dedi.