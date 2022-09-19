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Haberler İzmir İzmir'de polisi bıçaklayan saldırgan serbest bırakıldı!

İzmir'de polisi bıçaklayan saldırgan serbest bırakıldı!

İzmir'e bağlı Bayraklı ilçesinde 17 Eylül günü gerçekleşen olayda, düğün sonrası çıkan kavgaya müdahale etmek amacıyla bölgeye giden polis memuru E.K., uyardığı şahıs F.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Zanlı F.K.'nin, çıkarıldı8ğı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

AA

19.09.2022, 09:37

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polisi bıçakla yaralayan şüpheli serbest bırakıldı.

İzmir’de polisi bıçaklayan saldırgan serbest bırakıldı!

Osmangazi Mahallesi'nde 17 Eylül'de düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polis memuru F.K'yı uyarılara rağmen elindeki bıçakla yaralan E.K'nin emniyetteki sorgulaması tamamlandı.Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de polisi bıçaklayan saldırgan serbest bırakıldı!

Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de polisi bıçaklayan saldırgan serbest bırakıldı!

Osmangazi Mahallesi'nde düğün sonrası çıkan kavgaya müdahaleye giden polis memuru F.K, elinde bıçakla dolaşan E.K'ye bıçağı bırakması yönünde uyarıda bulunmuş, uyarıları dinlemeyen E.K bıçağı rastgele savurarak F.K'yi yüzünden yaralamıştı.

İzmir’de polisi bıçaklayan saldırgan serbest bırakıldı!

Polis memuru meslektaşları tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, şüpheli gözaltına alınmıştı.

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