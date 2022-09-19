Kruvaziyerde İzmir rüzgarı

İzmir Valiliği'nin koordinasyonuyla 5 kurumun, kentin yurt dışındaki tanınırlığını artırarak kruvaziyer gemileriyle İzmir'e daha çok turistin gelmesini sağlamak hedefiyle oluşturduğu heyet, İspanya'nın Malaga kentinde 14-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kruvaziyer sektörünün Akdeniz'deki en büyük Fuarı Seatrade Med'e katıldı. Fuarda, liman kenti İzmir'in tarihi ve doğal özelliklerine vurgu yapılarak kruvaziyer turizmindeki avantajları anlatıldı. Planlanan sefer sayılarının artırılması ve yeni rotalara İzmir'in de dahil edilmesi için uluslararası tur şirketleriyle birebir görüşmeler yapıldı.



AVANTAJLARA SAHIP

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş, IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İZTO Danışmanı Mine Güneş Kaya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce, İZFAŞ Fuarlar Koordinatörü Batuhan Alpaydın, Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürü Melih Kayacık, Turizm Koordinatörü Sinem Soygül, İZTO Uluslararası Etkinlikler ve Turizm Müdürlüğü görevlisi Ekin Sıla Özsümer'den oluşan heyet, Malaga Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki Seatrade Med'de kentin tanıtımını yaptı.



İLGİLERİ DEVAM EDİYOR

Özkardeş ve Güneş Kaya, fuar öncesi Akdeniz Kruvaziyer Birliği ve Seatrade Med Fuarı özel gala gecesine katılarak, Msc Crociere CEO'su Gianni Onorato, Msc Crociere Yönetim Kurulu Başkanı, Kruvaziyer Hatları Uluslararası Birliği (CLIA) Dünya Başkanı Pierfrancesco Vago ve Celestyal CEO'su Chris Theophilies ile bir araya geldi. Özkardeş, her iki hattın İzmir'e olan ilgilerinin devam ettiğini ifade etti. Görüşmelerde iki önemli firma, varolan İzmir seferlerini artırmak ve turnaorund operasyonları geliştirmek için İzmir'e tekrar davet edildi. Özkardeş, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in İzmir'in önemli kruvaziyer destinasyonları arasında yer alması konusunda büyük çaba sarf ettiğini, kendilerinin de turizm meslek komitelerini temsilen bu vizyona uygun şekilde önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.



YOL HARİTASI BELİRLENDİ: BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM

İzmir heyeti, yaklaşık 70 ülkeden 3 bin katılımcının yer aldığı fuar kapsamında, dünyanın önde gelen kruvaziyer ailesi Carnival Corporation, ayrıca Costa Cruises, Msc Cruises, Mano Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, Regent Cruises, Oceania Cruises, Royal Caribbean Group, Scenic Cruises, Celestyal Cruises, Variety Cruises, Emerald Cruises, V Ships Leisure, Silversea Cruises, Explora Cruises gibi İzmir'e gelen ve gelecek firmalarla görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından İzmir heyeti yol haritasını belirledi. Buna göre Akdeniz'deki kruvaziyer şirket merkezleri Cenevre, Cenova, Hamburg, Southampton ve Monako başta olmak üzere daha sonra da Kuzey Amerika'da üst düzey görüşmeler ve tur planlama, denizcilik, liman ve liman gelişimi birimlerine de gidilerek özel sunumlar hazırlanacak.

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