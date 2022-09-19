Metropolis’in görkemi gün yüzüne çıkarılıyor

İZMİR Torbalı'daki Metropolis Antik Kenti'nde son 1 ayda yapılan kazı çalışmaları sonucu 4 ayrı sütun ile kamusal veya ticari alan olarak kullanıldığı düşünülen bölgedeki mozaiklerin 150 metrekarelik bölümü gün ışığına kavuşturuldu. Metropolis'teki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, Sabancı Vakfı işbirliğiyle Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında yürütülüyor. Antik Çağ'da 'ana tanrıça kenti' olarak adlandırılan Metropolis'teki kazılarda milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilmiş bir yapının buluntularına ulaşan kazı ekibi, son bir ayda yaklaşık 3 metre yüksekliğinde 4 ayrı sütun ortaya çıkardı. Kent girişinde yoğunlaşan çalışmalarda önemli buluntulara ulaştıkları bilgisini veren Aybek, "Yaklaşık 1 ay önce buradaki buluntuların hiçbiri yokken bugün bizi sevindiren sonuçlarla karşı karşıyayız. Bu buluntular Metropolis'in, antik dönemde özellikle de Roma Dönemi'nde sanıldığı kadar küçük bir kent değil tam aksine büyük bir şehir olduğunu gösteriyor" dedi.

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