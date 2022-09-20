Kınık kuru domatesi artık bir marka

İZMİR'İN Kınık İlçesi'nde düzenlenen 6. Hasat Festivali'nin son gününde Coğrafi İşaret Tescil Belgesi töreni gerçekleştirildi. Kınık Belediyesi, Kınık kuru domatesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türk Patent Enstitüsü'ne markalaşmak için müracaat etmiş ve 25 Nisan 2022 itibariyle Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret almıştı.

KAVUN İÇİN DE TESCİL SÖZÜ

HEM iç hem de dış pazarda Kınık'ın kent ekonomisine önemli katkı sağlayacak Kuru Domatesin Coğrafi İşaret Tescil töreni, sanatçı Muazzez Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ve pek çok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Hamza Dağ, "Kuru domatesimizin coğrafi işaretini almış bulunuyoruz. Bu sayede kuru domatesimiz Kınık ile müsemma olmuş oluyor" dedi. Muazzez Ersoy ise konuşmasında Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'i tebrik etti. Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kınık halkına bir müjde daha geldi. Dağ, kuru domatesten sonra yakın zamanda meşhur Kınık Sucahlı kavununa da coğrafi işaret alacaklarının müjdesini verdi.