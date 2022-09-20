Seviyor ama bütçe ayırmıyor!

Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği (BUGAP), göreve geldiğinden bu yana 'bisiklet dostu' imajı çizmek için uğraşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Dernekten yapılan açıklamada, "Tunç Soyer Şubat 2019'da göreve gelmeden önce İzmir'deki bisikletliler ile toplantılar yaptı ve "Bisikletli Bir İzmir" vizyonu çizdi. Fakat geçen 3 senede maalesef "bisiklet" adına İzmir'de beklenen gelişmeler olmadı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Master Planı Hane Halkı Araştırması raporuna göre, kentte yaklaşık 20 bin kişi günlük yaşamında ulaşım amaçlı olarak bisiklet kullanmaktadır. Pandemiyle bu sayının 2'ye katlandığı bilinmektedir. Son aylarda feribot kullanan araç sayısı azaldı, buna karşın feribota binen yaya ve bisikletli sayısı arttı. Ayrıca pandeminin de etkisiyle bisiklet mağazalarındaki satışlar da artış gösterdi. Bisikletli sayısındaki bu hızlı artış, altyapı çalışmalarına yansımadı" dedi.

SADECE 500 LİRA

BUGEP olarak İzmir'deki bisiklet altyapı eksikleri ile talepleri 2019-2020-2021 yıllarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına, Bisiklet ve Yaya Müdürlüğü ile Fen İşlerinden ilgili birimlere defalarca gönderdiklerini ve birebir toplantılar yaparak anlattıklarını belirten dernek yetkilileri, "Belediye Meclis kürsüsünde bu talepler okundu ama geçen zamanda maalesef beklenen bisiklet yolları, projeler ve aksaklıkların giderilmesi konusunda bir gelişme olmadı. Güvenli bisiklet arterleri ve ilçeler arası ulaşım amaçlı yol düzenlemeleri yapılmadı. 2021 yılı bütçesinde "bisiklet altyapısı" için sadece 500 TL bütçe ayrıldığı resmi belediye mali raporlarında yayınlandı. Bisikletlilerin güvenliği için "Bisiklet Altyapı Projelerin" hızlandırılmasını ve sonuçlandırılmasını talep ediyoruz. Çocuklarımızın güvenle okula bisikletle gidebileceği bir İzmir hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

YAPILANLAR DA BOZULDU

Alsancak-Bornova, Konak- Buca-Gaziemir, Çamdibi-Yeşilova- Altındağ akslarında ve diğer pekçok aksta güvenli bisiklet altyapısı bulunmuyor. Hali hazırdaki bisiklet yolları şantiyelerle çevrildi, yerinden söküldü ve 2 senedir alternatif yol yapılmadı. Konak Pier'de 2 sene yol kapatıldı, Mavişehir'de 2,5 kilometrelik bisiklet yolu söküldü. Mavişehir Aziz Nesin Bulvarı'nda planlanan yeni bisiklet yolu site sakinlerinin itirazı ile söküldü ve başkan talimatıyla geri adım atıldı.

PROJELER BEKLİYOR

Bornova Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi bisiklet yolu projesi 2009'dan beri bekliyor. İzmir'in en tehlikeli bisiklet geçiş noktası olan Alsancak liman geçişi metal balkon projesi 4 yıldan beri bekliyor. Eurovelo rotasındaki pekçok yol yetersiz ve araç trafiğinin içinde kalıyor.