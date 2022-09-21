  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Yaşar Üniversitesi’nde yeni akademik yıl heyecanı

Yaşar Üniversitesi’nde yeni akademik yıl heyecanı

21.9.2022

Yaşar Üniversitesi’nde yeni akademik yıl heyecanı
YAŞAR Üniversitesi, 2022-2023 akademik yılına Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen törenle başladı. Törene üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı. Müzik bölümü öğrencilerinin dinletisiyle başlayan törende, puan türüne ve başarı sıralamasına göre üniversiteye dereceyle yerleşen öğrencilere de hediyeler verildi. En çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri olduklarını belirten Yiğitbaşı, "Bilimin ve bilginin gücüyle dolu, başarılı bir akademik yıl diliyorum" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA