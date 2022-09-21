Yaşar Üniversitesi’nde yeni akademik yıl heyecanı

YAŞAR Üniversitesi, 2022-2023 akademik yılına Selçuk Yaşar Kampüsü'nde düzenlenen törenle başladı. Törene üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, akademisyenler, çalışanlar ve öğrenciler katıldı. Müzik bölümü öğrencilerinin dinletisiyle başlayan törende, puan türüne ve başarı sıralamasına göre üniversiteye dereceyle yerleşen öğrencilere de hediyeler verildi. En çok tercih edilen vakıf üniversitelerinden biri olduklarını belirten Yiğitbaşı, "Bilimin ve bilginin gücüyle dolu, başarılı bir akademik yıl diliyorum" diye konuştu.

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