İşte aşk böyle bir şey! Hem kalbini hem böbreğini verdi

AKŞAMLARI MAKİNEYE BAĞLANIYOR, SABAH KURTULUYORDU

Öte yandan 16 yaşında ani bir bayılma sonrasında götürüldüğü hastanede böbreklerinin iflas ettiğini öğrendiğini belirten Güliz Baykuş, "10 yıldır diyaliz hastasıyım. Kadavradan böbrek çıktı, ama değerlerim kötü olduğu için nakil gerçekleşmedi. Üç kardeşim de gönüllü oldu ancak uygun çıkmadılar. Her akşam belli bir saatte makineye bağlanıp sabaha kadar tedavi görüyordum. Tuvalete gitmek, su içmeye gitmek ya da uyku tutmadığında bir TV izlemenin özlemini çok hissediyordum. Bunlar en basitiydi ama benim için çok önemli şeylerdi ve artık bunları yapabileceğim. Gece hadi canımız sıkıldı çorbacıya gidelim, deyip bunu yapacağız. Önceden annem doğurmuştu, şimdi Enis'ten doğmuş gibi oldum. Artık makine yok. Özgürüm. Enis ile hem aşkı, hem de yepyeni ve makinesiz bir hayat buldum" dedi.