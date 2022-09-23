CHP’liler asansörde kaldı

KARŞIYAKA Belediyesi'nin hayata geçirdiği Alzheimer Merkezi'nin açılışında 'asansör krizi' yaşandı. Açılış töreninin ardından merkezi gezmek için yukarıdaki katlara çıkmak isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İzmir Milletvekillleri Sevda Erdan Kılıç ve Bedri Serter ile İl Başkanı Deniz Yücel ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da bulunduğu asansör, birden aşağıdaki kata inmeye başladı. 10 kişilik asansör arada durdu ve kaldı.

TUNCAY ÖZKAN ESPİRİSİ

TEZCAN ve beraberindekiler, 15-20 dakika kurtarılmayı bekledi. Asansör krizinin CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın "Bu hizmetlerimiz devam edecek, bu çalışmalar birilerini rahatsız ediyor olabilir" diyerek merkezi övmesinin hemen ardından yaşanması manidar bulundu.

Açılışın ardından asansörde kalanların önemli bölümü Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyal İşler Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'nun "Kapsayıcı, Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu toplantılarının Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki açılış konferansına geçti. Burada da gündem asansör krizi oldu. Hatta laf CHP'liler arasında daha önce ilçe belediyeleri asansör denetim firması olarak İstanbullu bir firmayla anlaşmaları için ziyaretlerde bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a getirilerek, "Acaba bu asansör krizinin altında Özkan'ın bir operasyonu mu vardı?" şeklinde espriler bile yapıldı.

■ ERHAN GÜLENÇ