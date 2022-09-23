‘Ege Üniversitesi kalitesini sürekli artırıyor’

EGE Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "8. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Değerlendirme Kongresi" başladı. Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış etkinliğine Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Alper Başbay, Ölçme ve Değerlendirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Doğan ile alanında uzman akademisyenler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Rektör Budak, eğitim kalitesini artırmak adına birçok girişimde bulunduklarını belirterek, "Ar-Ge birikimimizi toplumun yararına sunmak için çalışıyor, sanayi ile iş birliklerimizi artırmak için üstün gayret sarf ediyoruz. Eğitimde kalitesini kanıtlamış öncü bir üniversite olarak ev sahipliğimizde düzenlenen kongrenin verimli geçmesini diliyorum" diye konuştu. Bu yıl üçüncü kongrelerini gerçekleştirdiklerini belirten EÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Başbay emeği geçenlere teşekkür ederken, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür de iş birliği ile önemli kazanımlar elde edebileceklerine vurgu yaptı.

"100'ÜN ÜZERİNDE BİLDİRİ VAR"

REKTÖR Budak'a teşekkürlerini ileten Ölçme ve Değerlendirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Doğan ise, "Bu yıl kongremize 100'ün üzerinde bildiri gönderildi. Bu da bizlere alanımızda yoğun akademik çalışmaların yürütüldüğünü gösteriyor. Alanımızda çalışma yapan tüm akademisyenlere, bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.