İzmir’de dehşete düşüren görüntü! Sahilde erkek cesedi bulundu!

Foça sahilinde bu sabah saat 06.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 sağlık birimine iletti. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Cesedin, 2003 doğumlu Filistin uyruklu Ahmet Hayrullah'a ait olduğu belirlendi.