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İzmir'de silah zoruyla gasp! Teğmeni hedef aldılar!

İzmir'e bağlı Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda, teğmen T.Ö., 3 şüpheli şahıs tarafından silah zoruyla gasp edildi. Cep telefonu ve cüzdani çalınan T.Ö.'nün verdiği eşgal bilgileri doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, şüpheli 3 kişiyi kısa bir süre sonra yakaladı. Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu ve bir gün önce de aynı şekilde bir başkasını gasp ettikleri öğrenildi.

DHA

23.09.2022, 09:43

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, teğmen T.Ö.'nün silah zoruyla cep telefonu ve cüzdanını alan 3 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.

İzmir’de silah zoruyla gasp! Teğmeni hedef aldılar!

Karşıyaka ilçesinde kız arkadaşı ile sahil kenarında oturan Teğmen T.Ö.'nün yanına 4 şüpheli geldi. Tabanca çıkartan şüpheliler, T.Ö.'nün zorla cep telefonunu ve cüzdanını aldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, T.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. T.Ö.'nün verdiği eşgal bilgileri doğrultusunda harekete geçen polis, şüphelilerin olay yerinden taksi ile kaçtığını tespit etti. Şüphelilerin Bayraklı ilçesine kaçma ihtimaline karşı Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Amirliği'nde görevli polis memurları da yakalama çalışmasına katıldı. Bayraklı ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 şüpheli Bestekar Yusuf Nalkesen Sokak'ta yakalandı.

İzmir’de silah zoruyla gasp! Teğmeni hedef aldılar!

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, T.Ö.'den zorla alınan telefon bulunurken, kendilerine ait bir tabanca da takside ele geçirildi. Bayraklı polisi, teğmenin silah zoruyla telefonu ve cüzdanın gasbeden F.P. (21), B.P. (23) ve H.H.'yi (19) gözaltına alındı. Kimlik sorgularında 3 şüphelinin de çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler üzerinden çıkan T.Ö.'ye ait cep telefonu teslim edilirken, cüzdanı kaçtıkları sırada attıkları öğrenildi. Konuyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ederken, 3 şüphelinin bir gün önce de aynı şekilde başka birinin gasp etttiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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