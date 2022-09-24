Binali Yıldırım, Karaburun’da

Yıldırım, kaymakamlar kararnamesine göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinden Karaburun'a atanan Kaymakam Eyüp Kaykaç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaykaç, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili Yıldırım'a bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Kaykaç, Yıldırım'a ay ve yıldızın yöreye özgü tel kırma sanatıyla işlendiği Türk bayrağı hediye etti.

Yıldırım, daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı ve MHP İlçe Başkanı Erkan Özen'i ziyaret etti.

Karaburun Meydanı'nda bulunan bir kafeteryada mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yıldırım, onların dilek ve isteklerini dinledi.

Ziyaretlere, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve partililer katıldı.