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Haberler İzmir Cinsel saldırıda bulununca öldürmek zorunda kaldım

Cinsel saldırıda bulununca öldürmek zorunda kaldım

24.9.2022

Cinsel saldırıda bulununca öldürmek zorunda kaldım
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ilişki yaşadığı öne sürülen evli, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü (43) 10 Şubat günü hafif ticari aracın sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğarak öldüren Buket Çelik (40), 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay günü Öz'ün kendisini ıssız bir yere götürdüğünü, cinsel saldırıda bulunduğunu, karşı koyunca ısırıp vurmaya başladığını söyleyen Çelik cinayeti bu nedenle işlediğini anlattı.

'KOLAYCA KAÇABİLİRDİ'
Öz ailesinin avukatlarından Mehmet Onur Özkılınç, "Kendisine saldırdığını iddia ettiği maktulden kolayca kaçabilecekken kaçmayışı hayatın olağan akışı aykırıdır. Bu nedenle biz sanığın 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanmasını istiyoruz" dedi.
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