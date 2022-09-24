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Haberler İzmir İzmir polisinden dev operasyon! 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi!

İzmir polisinden dev operasyon! 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi!

İzmir'de emniyet güçlerinin kaçak akaryakıt satışının ve dağıtımının yapıldığı adresleri tespit etmesi üzerine, Çiğli ve Bornova ilçelerinde operasyon düzenlendi. 1 ikamet ve iş yerine yapılan dev operasyonlarda 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu şüphelenilen M.C., B.S. ve O.S. adlı şahıslar ise gözaltına alındı.

İHA

24.09.2022, 09:59

İzmir'in Çiğli ve Bornova ilçelerinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir polisinden dev operasyon! 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ve Bornova ilçelerinde kaçak akaryakıt satışı ve dağıtımı yapılan adresleri tespit etti.

İzmir polisinden dev operasyon! 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi!

1 ikamet ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, 38 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili M.C., B.S. ve O.S. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir polisinden dev operasyon! 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi!

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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