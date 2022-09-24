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Haberler İzmir Konfüçyüs Enstitüsü projesi heyecan yarattı

Konfüçyüs Enstitüsü projesi heyecan yarattı

24.9.2022

Konfüçyüs Enstitüsü projesi heyecan yarattı
İzmir'e gelen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dr. Qin Li, Yaşar Üniversitesini ziyaret etti, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller ile üniversite ve büyükelçilik arasında yapılması planlanan iş birlikleri hakkında görüştü. Dr. Qin Li, Yaşar Üniversitesinin uluslararası bir üniversite olduğunu, öğrenci değişimlerinin pandemi öncesindeki gibi devam etmesini istediklerini ve Çince dil eğitimi konusunda gereken desteği verebileceklerini belirtti. Türkiye'de kurulan Konfüçyüs Enstitülerinin 5'incisinin İzmir'de açılmasıyla ilgili karşılıklı görüşmelerin devam etmesine karar verildi.
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