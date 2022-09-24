“Kültürpark Yorgun Park oldu!”

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, bu yıl kez düzenlenen 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Kültürpark'a olumsuz etkisi hakkında basın açıklaması yaptı. Fuar ve eş zamanlı olarak ilk kez yapılan Terra Madre Anadolu kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin Kültürpark'a zarar verdiğini savunan TMMOB İKK Genel Sekreteri Aykut Akdemir, "İzmir Enternasyonel Fuarı'nın hazırlık sürecinde Kültürpark alanının adeta bir şantiyeye dönüştürülmesi, alandaki imalatların ekolojik kaygılar gözetilmeden yapılması hatta stant ve platformlar için canlı bitkilerin sökülmesi akıl ve bilimden oldukça uzak bir yaklaşımın eseridir. Kültürpark kıymetli olduğu kadar yaşlı ve yorgun bir yapıya sahiptir. Bu yapılan, kent için hedeflenen vizyona vurulmuş bir darbedir. İlgili kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz" dedi.

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