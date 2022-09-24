Ölüme terk edilen 106 göçmen İzmir’de kurtarıldı!

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası nedeniyle lastik botta sürüklenen toplam 106 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.





Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Eylül saat 04.50 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından kurtarıldı.



Ekipler, 22 Eylül saat 05.10 sıralarında ise, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 56 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.