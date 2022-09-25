Başkan Arda’dan görülmemiş hizmet!

İZMİR'İN, yaptığı heykellerle gündemden düşmeyen CHP'li belediyeleri yine ilginç bir projeye imza attı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın, ilçenin kronikleşmiş sorunlarını bir tarafa bırakarak tandır fırını açmasına tepki geldi.

CHP'Lİ belediyelerin ortak sorununun hizmet eksikliğini perdelemek olduğunu vurgulayan Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun musluk açılışı, Sarıyer Belediyesi'nin "fırtınaya öpücük" heykeli açılışı sosyal medyada uzun süre alay konusu olmuştu. Tabii bunlara ilave olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ekim Depremi'nin yıldönümünde "deprem anıtı" açılışı yapmasını da unutmayalım. 117 canımızın acısını sembolleştirmek, onları anmak tabi ki önemli ancak çürük binaların dönüştürülmesine hız vererek yeni can kayıplarının önlenmesi daha önemli" dedi.

YOLLAR TAMAMLANMADI

Atmaca, "Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın vizyonu, kafe işletmeciliğinden ibaret. Hizmet olarak sunduğu kafe daha öncede mevcuttu, sosyal market yerine önceki dönem gıda bankası vardı, tadilat yaptığı Atatürk Kültür Merkezi önceki dönem vardı. Evde bakım ve eğitim alanındaki hizmetleri bitme noktasına getirdi. Sarnıç Vatan Caddesi'nde başlattığı yol çalışması 5 aydır tamamlanamadı ama başkan kalkmış tandır açılışı yapıyor. Gaziemir'in sorunlarına odaklanmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

■ NİDA ALADAĞ