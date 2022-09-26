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Haberler İzmir Cezaevinden çıkan abisi katili oldu

Cezaevinden çıkan abisi katili oldu

26.9.2022

Cezaevinden çıkan abisi katili oldu
İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi cezaevinden çıktığı günün akşamı, evde sofrada tartıştığı kardeşini öldürdü. Kardeş cinayeti Kadifekale Mahallesi'nde yaşandı. Mahsun Acar (27) ile, o gün tahliye olan ağabeyi Mehmet Acar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Acar, kardeşini bıçaklayıp kaçtı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahsun Acar kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan ağabey, saklanmaya çalıştığı metruk binada yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı, cezaevine geri gönderildi

■ FATİH ŞENDİL
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